Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NVIDIA-Aktionäre freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,04 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 33,33 Prozent gestiegen. Somit schüttet NVIDIA insgesamt 974,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die NVIDIA-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 16,79 Prozent vergrößert.

Veränderung der Dividendenrendite

Das NVIDIA-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 199,00 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 verzeichnet das NVIDIA-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,02 Prozent. Wie die Renditenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der NVIDIA-Kurs via NASDAQ 389,76 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 389,93 Prozent mehr zugenommen als der NVIDIA-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie NVIDIA

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,68 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,34 Prozent anziehen.

NVIDIA-Grunddaten

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens NVIDIA beläuft sich aktuell auf 4,847 Bio. USD. Das KGV von NVIDIA beträgt aktuell 38,32. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von NVIDIA auf 215,938 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 4,90 USD aus.

Redaktion finanzen.at