Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Procter Gamble eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Procter Gamble-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 81,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,225 Procter Gamble-Aktien im Depot. Die gehaltenen Procter Gamble-Aktien wären am 10.08.2023 191,22 USD wert, da der Schlussstand 156,11 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 91,22 Prozent gleich.

Insgesamt war Procter Gamble zuletzt 369,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at