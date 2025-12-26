Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Procter Gamble-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 79,79 USD. Bei einem Procter Gamble-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,329 Procter Gamble-Aktien. Die gehaltenen Procter Gamble-Anteile wären am 24.12.2025 18 108,79 USD wert, da der Schlussstand 144,49 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,09 Prozent zugenommen.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 338,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at