Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Procter Gamble-Investment gewesen.

Am 23.01.2016 wurde die Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Procter Gamble-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,36 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hat, hat nun 129,266 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 380,82 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 22.01.2026 auf 149,93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,81 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 364,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at