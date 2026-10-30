Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Langfristige Anlage
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30.10.2026 16:03:40
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht
Procter Gamble-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 86,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,152 Procter Gamble-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 160,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 184,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +84,93 Prozent.
Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 371,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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