Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Procter Gamble-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Procter Gamble-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 86,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,152 Procter Gamble-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 160,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 184,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +84,93 Prozent.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 371,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at