Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Performance
|
16.10.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 146,07 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,846 Procter Gamble-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Procter Gamble-Aktie auf 157,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 075,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,54 Prozent.
Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 364,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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