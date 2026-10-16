Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Procter Gamble-Performance 16.10.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Procter Gamble-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 146,07 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,846 Procter Gamble-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Procter Gamble-Aktie auf 157,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 075,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,54 Prozent.

Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 364,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Procter & Gamble Co.

mehr Analysen
25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Procter & Gamble Co. 141,52 1,09% Procter & Gamble Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen