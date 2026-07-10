Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Rentable Procter Gamble-Anlage?
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10.07.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Procter Gamble-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 85,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 116,591 Procter Gamble-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 146,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 121,37 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 71,21 Prozent.
Procter Gamble erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 344,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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