Procter & Gamble Aktie

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WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Profitables Procter Gamble-Investment? 02.10.2026 16:03:37

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Procter Gamble-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Procter Gamble-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 89,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111,421 Procter Gamble-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 039,00 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 01.10.2026 auf 143,95 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 60,39 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Procter Gamble eine Börsenbewertung in Höhe von 338,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
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