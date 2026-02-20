Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Procter Gamble-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,79 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,223 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 193,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,86 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 364,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at