Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Langfristige Anlage
|
04.09.2026 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Procter Gamble-Papier bei 88,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,338 Procter Gamble-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 146,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 665,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 66,58 Prozent.
Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 342,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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