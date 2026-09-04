Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Procter Gamble-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Procter Gamble-Papier bei 88,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,338 Procter Gamble-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 146,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 665,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 66,58 Prozent.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 342,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at