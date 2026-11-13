Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Investment im Blick
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13.11.2026 16:03:12
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Procter Gamble-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 13.11.2023 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Procter Gamble-Anteile bei 152,46 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 65,591 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 021,25 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 12.11.2026 auf 168,03 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,21 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Procter Gamble betrug jüngst 388,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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