Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Frühe Investition
|
31.10.2025 16:04:40
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Procter Gamble-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 76,38 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Procter Gamble-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,309 Procter Gamble-Aktien. Die gehaltenen Procter Gamble-Anteile wären am 30.10.2025 195,84 USD wert, da der Schlussstand 149,58 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,84 Prozent.
Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 348,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
