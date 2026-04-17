Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.04.2016 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 82,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121,507 Procter Gamble-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 388,82 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 16.04.2026 auf 143,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 334,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at