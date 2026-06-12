Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Performance unter der Lupe
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12.06.2026 16:04:05
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Procter Gamble-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 83,20 USD. Bei einem Procter Gamble-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,019 Procter Gamble-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 782,93 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 11.06.2026 auf 148,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,29 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Procter Gamble zuletzt 347,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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