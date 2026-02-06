Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Investment im Blick
|
06.02.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Procter Gamble-Anteile bei 141,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,072 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 158,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 121,71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 12,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte Procter Gamble einen Börsenwert von 369,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
