Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Procter Gamble-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Procter Gamble-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 171,97 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 5,815 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 952,20 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 26.02.2026 auf 163,75 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,78 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Procter Gamble eine Börsenbewertung in Höhe von 379,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at