Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Lohnende Procter Gamble-Anlage?
|
27.02.2026 16:04:09
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Procter Gamble-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 171,97 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 5,815 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 952,20 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 26.02.2026 auf 163,75 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,78 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Procter Gamble eine Börsenbewertung in Höhe von 379,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
27.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)