Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Profitable Procter Gamble-Anlage?
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17.07.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren
Am 17.07.2025 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 155,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,643 Procter Gamble-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers auf 151,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,35 USD wert. Damit wäre die Investition 2,65 Prozent weniger wert.
Procter Gamble wurde am Markt mit 344,36 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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