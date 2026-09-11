Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Frühe Anlage
|
11.09.2026 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 158,63 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 63,040 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Procter Gamble-Aktien wären am 10.09.2026 9 012,80 USD wert, da der Schlussstand 142,97 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 9,87 Prozent.
Procter Gamble wurde jüngst mit einem Börsenwert von 331,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
11.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Procter & Gamble Co.
|125,14
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.