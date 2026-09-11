Procter & Gamble Aktie

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WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Frühe Anlage 11.09.2026 16:03:39

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 158,63 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 63,040 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Procter Gamble-Aktien wären am 10.09.2026 9 012,80 USD wert, da der Schlussstand 142,97 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 9,87 Prozent.

Procter Gamble wurde jüngst mit einem Börsenwert von 331,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
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