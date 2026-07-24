Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 24.07.2023 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Procter Gamble-Anteile bei 153,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 6,518 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Procter Gamble-Aktie auf 146,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 957,96 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 957,96 USD entspricht einer negativen Performance von 4,20 Prozent.

Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 347,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at