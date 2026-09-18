Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Procter Gamble-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 154,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Procter Gamble-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,649 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (147,55 USD), wäre das Investment nun 95,78 USD wert. Mit einer Performance von -4,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble bezifferte sich zuletzt auf 340,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at