Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Salesforce Aktionären eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce am 28.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,66 USD für das Jahr 2026. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,75 Prozent. Alles in allem schüttet Salesforce 1,59 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,25 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte der Salesforce-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 176,17 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Salesforce-Titels 0,78 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,47 Prozent betrug.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von Salesforce via New York um 19,51 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -18,94 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Salesforce

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,92 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 0,52 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Titel Salesforce

Salesforce ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 145,188 Mrd. USD. Salesforce weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,22 auf. 2026 setzte Salesforce 41,525 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 7,80 USD.

Redaktion finanzen.at