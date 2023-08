Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Salesforce abgeworfen

Am 03.08.2018 wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 141,04 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 7,090 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 563,39 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 02.08.2023 auf 220,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 56,34 Prozent gestiegen.

Salesforce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 218,38 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie lag beim Börsengang bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at