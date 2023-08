Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Salesforce eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 208,46 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, befänden sich nun 4,797 Salesforce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.08.2023 auf 209,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 003,21 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 201,16 Mrd. USD. Am 20.06.2019 wurden Salesforce-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Salesforce-Anteils bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

