Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Salesforce-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157,257 Anteilen. Die gehaltenen Salesforce-Anteile wären am 21.02.2024 44 590,34 USD wert, da der Schlussstand 283,55 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 345,90 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Salesforce zuletzt 276,31 Mrd. USD wert. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Salesforce-Papiers bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at