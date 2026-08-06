Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Profitable Salesforce-Investition?
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06.08.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren
Am 06.08.2016 wurde die Salesforce-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81,33 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,956 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 728,02 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 05.08.2026 auf 192,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,28 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 156,38 Mrd. USD. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs eines Salesforce-Anteils lag damals bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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