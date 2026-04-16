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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Salesforce-Investition im Blick 16.04.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Salesforce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.04.2016 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Salesforce-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,31 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,104 Salesforce-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 327,35 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 15.04.2026 auf 177,60 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 132,73 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 157,66 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Salesforce-Papiers bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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