Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 16.04.2016 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Salesforce-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,31 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,104 Salesforce-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 327,35 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 15.04.2026 auf 177,60 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 132,73 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 157,66 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Salesforce-Papiers bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at