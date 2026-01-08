Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Performance unter der Lupe
|
08.01.2026 16:05:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Salesforce-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 140,51 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 71,169 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Salesforce-Aktie auf 266,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 939,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,40 Prozent erhöht.
Salesforce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 245,98 Mrd. USD gelistet. Die Salesforce-Aktie ging am 20.06.2019 an die Börse NYSE. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
