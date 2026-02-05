Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Salesforce-Papier 171,04 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,585 Salesforce-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,60 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 04.02.2026 auf 199,44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,60 Prozent.

Am Markt war Salesforce jüngst 184,05 Mrd. USD wert. Am 20.06.2019 wagte die Salesforce-Aktie an der Börse NYSE den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at