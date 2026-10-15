Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 204,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,489 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Salesforce-Aktien wären am 14.10.2026 115,33 USD wert, da der Schlussstand 235,95 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,33 Prozent.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 196,13 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Die Salesforce-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at