Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Profitable Salesforce-Investition?
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15.10.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 204,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,489 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Salesforce-Aktien wären am 14.10.2026 115,33 USD wert, da der Schlussstand 235,95 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,33 Prozent.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 196,13 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Die Salesforce-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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