Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Salesforce eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Salesforce-Papier an diesem Tag bei 227,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,440 Salesforce-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,50 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 17.12.2025 auf 258,14 USD belief. Mit einer Performance von +13,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Salesforce jüngst 238,69 Mrd. USD wert. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Salesforce-Papier bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at