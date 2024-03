Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 28.02.2023 wurde die Salesforce-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Salesforce-Aktie bei 163,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Salesforce-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,611 Salesforce-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.02.2024 183,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 299,77 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 83,22 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 290,42 Mrd. USD. Der Salesforce-Börsengang fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs eines Salesforce-Anteils lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

