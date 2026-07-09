Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie gebracht.

Am 09.07.2016 wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Salesforce-Anteile bei 80,89 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investierten, hätten nun 12,362 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (166,58 USD), wäre das Investment nun 2 059,34 USD wert. Das entspricht einem Plus von 105,93 Prozent.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 138,85 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Das Salesforce-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at