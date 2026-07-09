Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Rentable Salesforce-Anlage?
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09.07.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.07.2016 wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Salesforce-Anteile bei 80,89 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investierten, hätten nun 12,362 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (166,58 USD), wäre das Investment nun 2 059,34 USD wert. Das entspricht einem Plus von 105,93 Prozent.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 138,85 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Das Salesforce-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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