Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Frühe Investition
|
19.02.2026 16:06:03
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,14 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160,927 Salesforce-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 220,47 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 18.02.2026 auf 187,79 USD belief. Das entspricht einem Plus von 202,20 Prozent.
Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 171,92 Mrd. USD. Das Salesforce-IPO fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Salesforce
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
