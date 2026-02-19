Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

Frühe Investition 19.02.2026 16:06:03

Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Salesforce eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,14 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160,927 Salesforce-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 220,47 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 18.02.2026 auf 187,79 USD belief. Das entspricht einem Plus von 202,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 171,92 Mrd. USD. Das Salesforce-IPO fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

17.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
03.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Salesforce 158,04 0,28% Salesforce

Der heimische Aktienmarkt pendelt am Freitag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

