Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Performance unter der Lupe
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07.05.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Salesforce-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 216,50 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,619 Salesforce-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 181,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 836,91 USD wert. Damit wäre die Investition 16,31 Prozent weniger wert.
Am Markt war Salesforce jüngst 153,27 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der Salesforce-Anteile an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers lag beim Börsengang bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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