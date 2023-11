Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Salesforce-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53,96 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 185,322 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 789,10 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 01.11.2023 auf 203,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +277,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 196,09 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie ging am 20.06.2019 an die Börse NYSE. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at