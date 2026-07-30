Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salesforce-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 30.07.2021 wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Salesforce-Papier bei 241,93 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Salesforce-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,133 Salesforce-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.07.2026 778,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,38 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 778,65 USD, was einer negativen Performance von 22,13 Prozent entspricht.

Salesforce wurde am Markt mit 149,64 Mrd. USD bewertet. Am 20.06.2019 wagte die Salesforce-Aktie an der Börse NYSE den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at