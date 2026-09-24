Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Lukrativer Salesforce-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salesforce-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Salesforce-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 285,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,350 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,18 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 23.09.2026 auf 237,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16,82 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 191,82 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Zum Börsendebüt der Salesforce-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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