Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Hochrechnung
|
27.08.2026 16:03:34
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet
Die Salesforce-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 266,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Salesforce-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,519 Salesforce-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 714,70 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 26.08.2026 auf 205,62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,85 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 168,46 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Salesforce-Papiers bei 38,50 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
27.08.26
|MÄRKTE USA/Freundlich - Nvidia und Salesforce lindern KI-Sorgen (Dow Jones)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|218,15
|23,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.