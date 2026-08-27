Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Salesforce-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 266,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Salesforce-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,519 Salesforce-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 714,70 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 26.08.2026 auf 205,62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,85 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 168,46 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Salesforce-Papiers bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at