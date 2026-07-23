Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Profitable Salesforce-Investition? 23.07.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Salesforce-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 23.07.2023 wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Salesforce-Papier bei 228,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,438 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 163,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,47 USD wert. Damit wäre die Investition 28,53 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 138,63 Mrd. USD. Salesforce-Papiere wurden am 20.06.2019 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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