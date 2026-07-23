Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Profitable Salesforce-Investition?
|
23.07.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.07.2023 wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Salesforce-Papier bei 228,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,438 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 163,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,47 USD wert. Damit wäre die Investition 28,53 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 138,63 Mrd. USD. Salesforce-Papiere wurden am 20.06.2019 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
22:34
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
20:03
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18:01
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
23.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.07.26