Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Profitable Salesforce-Investition?
|
12.02.2026 16:04:35
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.02.2021 wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Salesforce-Papier bei 240,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,160 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 185,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 769,65 USD wert. Damit wäre die Investition 23,04 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 181,49 Mrd. USD. Salesforce-Papiere wurden am 20.06.2019 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)