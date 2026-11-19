Investoren, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 301,17 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,204 Anteilen. Die gehaltenen Salesforce-Anteile wären am 18.11.2026 6 322,01 USD wert, da der Schlussstand 190,40 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,78 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 160,37 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie ging am 20.06.2019 an die Börse NYSE. Ein Salesforce-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at