Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Salesforce-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Salesforce-Anteile bei 212,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47,123 Salesforce-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 148,01 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 11.03.2026 auf 194,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,52 Prozent.

Jüngst verzeichnete Salesforce eine Marktkapitalisierung von 178,72 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Salesforce-Aktie bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at