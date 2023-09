Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Salesforce angefallen

Vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Salesforce-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 245,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,808 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 213,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 693,33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,07 Prozent eingebüßt.

Salesforce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 209,70 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Ein Salesforce-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at