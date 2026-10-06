Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Performance im Blick
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06.10.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Sherwin-Williams-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag bei 91,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, hätte er nun 109,461 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 318,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 858,98 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 248,59 Prozent gleich.
Der Sherwin-Williams-Wert an der Börse wurde auf 77,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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