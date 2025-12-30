Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Profitable Sherwin-Williams-Investition?
|
30.12.2025 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingebracht
Das Sherwin-Williams-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 87,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Sherwin-Williams-Papier investiert hätte, befänden sich nun 114,307 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Anteile wären am 29.12.2025 37 176,23 USD wert, da der Schlussstand 325,23 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 271,76 Prozent gesteigert.
Alle Sherwin-Williams-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
