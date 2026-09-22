Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Frühes Investment 22.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sherwin-Williams eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sherwin-Williams-Anteile bei 254,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Sherwin-Williams-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,393 Sherwin-Williams-Anteilen. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Papiere wären am 21.09.2026 126,17 USD wert, da der Schlussstand 321,31 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,17 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Sherwin-Williams zuletzt 77,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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