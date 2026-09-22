Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Frühes Investment
|
22.09.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sherwin-Williams-Anteile bei 254,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Sherwin-Williams-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,393 Sherwin-Williams-Anteilen. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Papiere wären am 21.09.2026 126,17 USD wert, da der Schlussstand 321,31 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,17 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Sherwin-Williams zuletzt 77,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.09.26
|Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Sherwin-Williams Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sherwin-Williams Co.
|285,00
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.