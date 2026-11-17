Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Frühes Investment
|
17.11.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sherwin-Williams-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag bei 270,28 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 36,999 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 969,51 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 16.11.2026 auf 350,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,70 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 84,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
17.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert mittags (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Sherwin-Williams Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sherwin-Williams Co.
|312,20
|-1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.