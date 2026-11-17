Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sherwin-Williams-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag bei 270,28 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 36,999 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 969,51 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 16.11.2026 auf 350,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,70 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 84,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at