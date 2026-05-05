Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Performance unter der Lupe 05.05.2026 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Sherwin-Williams-Einstiegs gewesen.

Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 230,84 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,332 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 310,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 345,04 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,50 Prozent vermehrt.

Sherwin-Williams wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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