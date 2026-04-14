Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sherwin-Williams eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 255,05 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investierten, hätten nun 3,921 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Aktien wären am 13.04.2026 1 311,04 USD wert, da der Schlussstand 334,38 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,10 Prozent gesteigert.

Alle Sherwin-Williams-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at