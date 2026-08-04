Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Performance im Blick
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04.08.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.08.2021 wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sherwin-Williams-Anteile bei 296,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,758 Sherwin-Williams-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 11 957,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 354,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,58 Prozent zugenommen.
Am Markt war Sherwin-Williams jüngst 82,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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